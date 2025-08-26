Политолог Макаркин: США не прекратят поддерживать Украину

«Поэтому он нашел вариант, как мы видим, через Европу, который и его, и его электорат устроит. Значит, поддержка будет продолжаться. Кроме того, ведь есть еще и другие формы помощи, не только оружие. Например, передача разведывательной информации. Она тоже продолжается. То есть представление о том, что Трамп придет и отрубит эти все каналы — оно не очень, так сказать, реалистично изначально. Просто сейчас он еще и нашел способ “продать” своим избирателям эту схему поддержки Украины», — резюмировал политолог.