В России расширили список специального питания для детей-инвалидов

В обновленный список добавили лечебное питание для детей с муковисцидозом в возрасте от 1 года до 11 лет, а также для детей старше 7 лет. «Это питание ребятам крайне необходимо, оно помогает им расти и развиваться. Прошу коллег в регионах строго следить за его наличием, чтобы оно было всегда доступно и в нужном количестве», — подчеркнул на совещании с вице-премьерами Мишустин.
Специализированные продукты лечебного питания — это жидкие и сухие смеси, которые жизненно важны для детей с редкими заболеваниями. Они помогают улучшить качество жизни и способствуют правильному росту и развитию. Такие продукты можно получить бесплатно по рецепту врача. Список формируется специальной комиссией минздрава с участием профильных специалистов, включая экспертов в области медицинской генетики. Затем окончательное решение утверждается правительством.
В 2023 году правительство также улучшило процесс формирования этого перечня, разрешив вносить изменения два раза в год. Это позволит быстрее реагировать на появление новых специализированных продуктов и оперативно назначать их детям с тяжёлыми заболеваниями.
Ранее правительство России включило 18 новых препаратов в перечень жизненно важных лекарств и перечень для лечения высокозатратных нозологий. Эти лекарства предназначены для лечения различных заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые.