В России расширили список специального питания для детей-инвалидов

В обновленный список добавили лечебное питание для детей с муковисцидозом в возрасте от 1 года до 11 лет, а также для детей старше 7 лет. «Это питание ребятам крайне необходимо, оно помогает им расти и развиваться. Прошу коллег в регионах строго следить за его наличием, чтобы оно было всегда доступно и в нужном количестве», — подчеркнул на совещании с вице-премьерами Мишустин.