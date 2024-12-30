В России расширили доступность бесплатных соцуслуг

Кроме того, в феврале 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии. Они повысятся до уровня фактической инфляции 2024 года. Точный размер выплат станет известен в середине января 2025 года, когда появятся данные от Росстата о фактической инфляции за предыдущий год. Пенсионеры смогут получить повышенную выплату за февраль и допсредства за январь. Это коснется примерно 37 млн человек. С 1 января следующего года все страховые пенсии увеличатся на 7,3%. В 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.