В России расширили доступность бесплатных соцуслуг

Более доступные услуги
Как сообщает Национальная служба новостей, основные получатели соцуслуг — это люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, а также пожилые. В стране планируют расширить перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости.
Так, из учета исключат:
- доходы от трудовой деятельности в муниципальных и госорганизациях, которые получают те, кто живут в соцстационарах;
- средства на заключение соцконтракта;
- средства маткапитала;
- целевые субсидии;
- налоговые вычеты;
- компенсации за купленные техсредства реабилитации;
- выплаты по уходу, назначающиеся неработающим.
В итоге система учета дохода станет такой же, как при назначении единого пособия.
Также есть изменения, касающиеся состава семьи при расчете ее среднедушевого дохода. В частности, учитывать будут только заявителя и его супруга-супругу, их несовершеннолетних детей и обучающихся очно детей до 23 лет, в том числе находящихся под опекой и попечительством.
Что относят к соцуслугам
К соцуслугам относят покупку и доставку на дом продуктов, помощь в уборке и в приготовлении еды, социально-психологическое консультирование и патронаж, проведение занятий по адаптивной физкультуре, реабилитацию и прочее.
В России социальные услуги предоставляют по заявлению. Порядок их оплаты зависит от заработка. Так, если среднедушевой доход семьи менее 1,5 прожиточного минимума, то помощь ей предоставляется бесплатно, если больше — семья участвует в оплате услуг.
Индексация пенсий
Кроме того, в феврале 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии. Они повысятся до уровня фактической инфляции 2024 года. Точный размер выплат станет известен в середине января 2025 года, когда появятся данные от Росстата о фактической инфляции за предыдущий год. Пенсионеры смогут получить повышенную выплату за февраль и допсредства за январь. Это коснется примерно 37 млн человек. С 1 января следующего года все страховые пенсии увеличатся на 7,3%. В 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.
Напомним, с 1 января 2025 года увеличатся МРОТ и прожиточный минимум, заработают ипотечный стандарт и новая система налогообложения.