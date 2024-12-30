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В России расширили доступность бесплатных соцуслуг

В России повысили доступность бесплатных социальных услуг. Соответствующее постановление издало Министерство труда РФ. Документ появился на интернет-портале правовой информации.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Более доступные услуги

Как сообщает Национальная служба новостей, основные получатели соцуслуг — это люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, а также пожилые. В стране планируют расширить перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости.

Так, из учета исключат:

  • доходы от трудовой деятельности в муниципальных и госорганизациях, которые получают те, кто живут в соцстационарах;
  • средства на заключение соцконтракта;
  • средства маткапитала;
  • целевые субсидии;
  • налоговые вычеты;
  • компенсации за купленные техсредства реабилитации;
  • выплаты по уходу, назначающиеся неработающим.

В итоге система учета дохода станет такой же, как при назначении единого пособия.

Также есть изменения, касающиеся состава семьи при расчете ее среднедушевого дохода. В частности, учитывать будут только заявителя и его супруга-супругу, их несовершеннолетних детей и обучающихся очно детей до 23 лет, в том числе находящихся под опекой и попечительством.

Что относят к соцуслугам

К соцуслугам относят покупку и доставку на дом продуктов, помощь в уборке и в приготовлении еды, социально-психологическое консультирование и патронаж, проведение занятий по адаптивной физкультуре, реабилитацию и прочее.

В России социальные услуги предоставляют по заявлению. Порядок их оплаты зависит от заработка. Так, если среднедушевой доход семьи менее 1,5 прожиточного минимума, то помощь ей предоставляется бесплатно, если больше — семья участвует в оплате услуг.

Индексация пенсий

Кроме того, в феврале 2025 года в России проиндексируют страховые пенсии. Они повысятся до уровня фактической инфляции 2024 года. Точный размер выплат станет известен в середине января 2025 года, когда появятся данные от Росстата о фактической инфляции за предыдущий год. Пенсионеры смогут получить повышенную выплату за февраль и допсредства за январь. Это коснется примерно 37 млн человек. С 1 января следующего года все страховые пенсии увеличатся на 7,3%. В 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.

Напомним, с 1 января 2025 года увеличатся МРОТ и прожиточный минимум, заработают ипотечный стандарт и новая система налогообложения.