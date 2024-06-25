В России раскрыли неожиданно долгое развитие способности видеть ошибки в словах

ТАСС, 25 июня. Российские нейролингвисты впервые проследили за тем, как различается работа мозга детей, подростков и взрослых при чтении слов и обнаружили свидетельства того, что способность человека «чувствовать» орфографические ошибки завершает формироваться во взрослые годы жизни, а не в раннем подростковом возрасте. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Взрослые и подростки одинаково быстро распознавали правильно и неправильно написанные слова, что говорит о схожих стратегиях чтения и распознавания орфографии. Тем не менее, процент неправильно идентифицированных слов с ошибками в раннем подростковом возрасте был выше, чем у взрослых, что может указывать на то, что в этом возрасте все еще развивается орфографическая чувствительность», — пояснила ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Ольга Мартынова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Мартынова и ее коллеги совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга нескольких десятков детей в возрасте от 8 до 10 лет, 11−14 летних подростков и взрослых добровольцев, согласившихся принять участие в опытах по изучению инстинктивного умения распознавать орфографические ошибки в словах. В их рамках добровольцы должны были прочитать набор из двух слов на экране компьютера и найти слово с одной орфографической ошибкой.
Проведенные учеными замеры показали, что все участники опытов, в том числе и восьмилетние дети, справились с задачей, однако при этом исследователи зафиксировали существенные различия как в работе мозга, так и в успешности и скорости поиска орфографических ошибок среди всех трех категорий добровольцев. В частности, дети в возрасте 8−10 лет тратили в несколько раз больше времени на распознавание ошибок и в два-три раза чаще «не видели» их, чем взрослые, что также было характерно и для подростков.
Эти различия, как отмечают исследователи, отражались в структуре так называемых компонент N400 и P600, определенных частей электроэнцефалограммы, которые отражают перемены в активности мозга через 0,4 и 0,6 секунды после появления стимула. Ученые обнаружили, что мозг взрослых «сравнивает» прочитанное слово с его визуальным аналогом в рамках первого интервала, что позволяет быстро и точно выявлять орфографические ошибки.
Подобное умение не было характерно для детей и подростков, чей мозг предположительно еще учится быстро различать неправильно и корректно написанные слова и тратит на это больше времени и усилий. Как отмечают Мартынова и ее коллеги, это говорит в пользу того, что способность человека «чувствовать» орфографические ошибки завершает свое формирование в позднем подростковом возрасте или даже во взрослые годы жизни, а не в первые годы обучения в школе.