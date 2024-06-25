В России раскрыли неожиданно долгое развитие способности видеть ошибки в словах

Проведенные учеными замеры показали, что все участники опытов, в том числе и восьмилетние дети, справились с задачей, однако при этом исследователи зафиксировали существенные различия как в работе мозга, так и в успешности и скорости поиска орфографических ошибок среди всех трех категорий добровольцев. В частности, дети в возрасте 8−10 лет тратили в несколько раз больше времени на распознавание ошибок и в два-три раза чаще «не видели» их, чем взрослые, что также было характерно и для подростков.