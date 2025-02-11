В России проведут инвентаризацию объектов культурного наследия

«До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин поручил разработать программу сохранения народных объектов культурного наследия на период с 2025 по 2045 годы. «Конечные результаты такой работы должны быть представлены в правительство до 31 марта 2025 года», — добавили в кабмине. Программа будет включать критерии значимости объектов для их дальнейшего восстановления, а также целевые показатели и мероприятия с учетом ранее данных поручений президента.
Также Минкультуры, Минстрой и Минэкономразвития должны до 1 января 2030 года окончательно утвердить границы территорий и предметов охраны в исторических поселениях. Ответственные будут ежегодно отчитываться о результатах своей работы, начиная с 1 декабря этого года.
Важным аспектом сохранения культурных объектов станут финансовые вопросы. Минкультуры и Минстрой должны до 30 апреля представить законопроект, который наделит Минкультуры полномочиями по ценообразованию в этой сфере. После этого министерство должно будет утвердить нормативы затрат на сохранение объектов и проводить мониторинг текущих цен на ресурсы.
К тому же, к 2030 году Минкультуры должно подготовить три тысячи специалистов в области сохранения культурного наследия. Помимо этого, премьер-министр поставил задачу разработать дорожную карту для единого государственного реестра объектов культурного наследия. Это включает переход на цифровую платформу «Гостех» и развитие информационного взаимодействия с Национальной системой пространственных данных.
Также планируется создать специальную информационную платформу для поддержки инвесторов, участвующих в сохранении культурных объектов. «В функционале платформы должен быть предусмотрен механизм сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия», — пояснили в правительстве. Срок выполнения этого поручения установлен на 1 июля 2025 года.
На сегодняшний день в России насчитывается около 160 тысяч объектов культурного наследия. «Бережное отношение к памятникам истории, архитектуры, традициям, духовно-нравственным ценностям означает не только заботу о прошлом. Это наше обязательство перед будущими поколениями», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее ученые выяснили, что искусство и культура улучшают качество жизни и оказывают положительное влияние на здоровье людей.