В России проведут инвентаризацию объектов культурного наследия

Кроме того, Мишустин поручил разработать программу сохранения народных объектов культурного наследия на период с 2025 по 2045 годы. «Конечные результаты такой работы должны быть представлены в правительство до 31 марта 2025 года», — добавили в кабмине. Программа будет включать критерии значимости объектов для их дальнейшего восстановления, а также целевые показатели и мероприятия с учетом ранее данных поручений президента.