В России произошел сбой в системе электронных паспортов

В России произошел серьезный сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который затронул как новые, так и уже зарегистрированные автомобили. Информацию об этом подтвердил гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.
«Сегодня такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — рассказал Клатаевский. По его словам, местные испытательные лаборатории, находятся в ожидании разъяснений из Москвы.
По данным РБК Приморье, в регистрационных подразделениях краевой Госавтоинспекции владельцам автомобилей начали отказывать в регистрации транспортных средств. Повторно оплачивать государственную пошлину за регистрацию не потребуется. Однако автовладельцам придется заново записываться на прием в ГИБДД.
На официальном сайте системы электронных паспортов (СЭП) имеется информация о проведении технических работ, которые были запланированы на