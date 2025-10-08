Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России произошел сбой в системе электронных паспортов

В подразделениях Госавтоинспекции владельцам авто начали отказывать в регистрации транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

В России произошел серьезный сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который затронул как новые, так и уже зарегистрированные автомобили. Информацию об этом подтвердил гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Сегодня такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — рассказал Клатаевский. По его словам, местные испытательные лаборатории, находятся в ожидании разъяснений из Москвы.

По данным РБК Приморье, в регистрационных подразделениях краевой Госавтоинспекции владельцам автомобилей начали отказывать в регистрации транспортных средств. Повторно оплачивать государственную пошлину за регистрацию не потребуется. Однако автовладельцам придется заново записываться на прием в ГИБДД.

На официальном сайте системы электронных паспортов (СЭП) имеется информация о проведении технических работ, которые были запланированы на 3—4 октября. Также на сайте указано, что наблюдаются проблемы с передачей сведений в СЭП из Федеральной таможенной службы (ФТС РФ).