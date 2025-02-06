В России пройдут соревнования для слабослышащих по проекту в 2025 году

Проект «Тихий!баскетбол» продолжает свое успешное развитие благодаря поддержке от компании «Фонбет» и Российской Федерации Баскетбола. В прошлом году «Фонбет» оказала значительную помощь Лиге сильных людей, организовав турниры по баскетболу 3×3 на колясках в Ижевске и Нижнем Новгороде, а финал прошел на известном фестивале «Пикник “Афиши”» в Лужниках.
«Мы рады, что в рамках сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола поддерживаем не только сборную России, развитие профессионального и массового баскетбола, но и такие важные, нужные и социально значимые проекты. Наша благотворительная программа всё больше интегрирована в соревнования РФБ. Уверены, что с нашей поддержкой “Тихий!баскетбол” станет ещё более массовым и значимым», — отметил управляющий акционер компании Валентин Голованов, его слова приводит Российская газета.
Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко выразил благодарность партнерам за совместные проекты и работу благотворительной программы ДоброFON. В этом году планируется проведение соревнований для слабослышащих и глухих спортсменов со всей России, что обещает стать плодотворным этапом сотрудничества.
Он способствует развитию спортивной культуры среди детей с интеллектуальными нарушениями.
Проект предусматривает открытие бесплатных секций в городах России и привлечение к мастер-классам известных баскетбольных клубов, таких как «Уралмаш», УГМК, «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». В рамках проекта также проводятся открытые занятия в парках Москвы, делая спорт доступным для всех.
Ранее правительство России приняло решение расширить список специализированных продуктов лечебного питания для детей с особыми потребностями до 116 наименований.