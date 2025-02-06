В России пройдут соревнования для слабослышащих по проекту в 2025 году

«Мы рады, что в рамках сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола поддерживаем не только сборную России, развитие профессионального и массового баскетбола, но и такие важные, нужные и социально значимые проекты. Наша благотворительная программа всё больше интегрирована в соревнования РФБ. Уверены, что с нашей поддержкой “Тихий!баскетбол” станет ещё более массовым и значимым», — отметил управляющий акционер компании Валентин Голованов, его слова приводит Российская газета.