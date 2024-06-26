В России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных

Подобные проблемы приводят к тому, что максимальное наказание даже в случае смерти пострадавшего от дикого животного — два года лишения свободы. При этом среди владельцев таких необычных питомцев, как правило, очень состоятельные люди, которые могут позволить себе опытных адвокатов.