В России призвали обязать кинотеатры платить за показ зарубежных фильмов

Если в России обяжут кинотеатры выплачивать определенные суммы за показ фильмов из недружественных стран, то не произойдут ситуации, когда сборы неофициального проката будут выше официального. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, комментируя новости о росте неофициального проката в стране.
«Не понимаю, откуда берутся подобные данные. С учетом того, что предсеансовое обслуживание пользователей происходит не более чем в 25% кинотеатров в стране», — заявил он.
По словам Воронкова, в РФ нужно принять аналог белорусского закона о выплатах за показ иностранного контента. Эксперт подчеркнул, что на сегодня в стране есть все условия для реализации данной инициативы.
«У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда все опять у нас пойдет здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием. Исторически летом российское кино не заходило», — уточнил он, добавив, что люди отучились ходить в кинотеатры летом, с чем связан сезонный спад проката.