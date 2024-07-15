В России призвали обязать кинотеатры платить за показ зарубежных фильмов

«У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда все опять у нас пойдет здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием. Исторически летом российское кино не заходило», — уточнил он, добавив, что люди отучились ходить в кинотеатры летом, с чем связан сезонный спад проката.