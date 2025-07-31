В России признали законной самооборону при нападении с дубинками

Суд разъяснил, что если нападение прекратилось, но человеку, который защищался, это не было очевидно, то его дальнейшие защитные действия могут рассматриваться как необходимая оборона.
Пояснение всплыло благодаря уголовному делу, в котором признали виновным мужчину, защищавшегося ножом. Он нанес им удары двоим знакомым, которые ворвались к нему в дом. В результате один из них погиб. Известно, что незваные гости избили мужчину резиновыми дубинками, «вели себя дерзко, провоцировали конфликт».
«…Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — приводит ТАСС фрагмент документа.
Суд первой инстанции признал мужчину виновным по статье о превышении пределов необходимой обороны, указав, что он использовал несоразмерные виды защиты. Далее в апелляционном суде пришли к выводу, что непосредственной угрозы для обвиняемого не было, и его действия признали умышленным преступлением.
Дело дошло до Верховного суда, тот не согласился с предыдущей инстанцией. В суде указали, что угроза безопасности подтверждается не только самим фактом нападения, но и демонстрацией оружия либо предметов, используемых в качестве оружия.
Отмечается, что судебная коллегия направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.
Ранее юрист объяснил, за какие действия по самообороне можно попасть в тюрьму. По его словам, если жертва пресекла реальную угрозу и ее действия не были избыточными, то причинение тяжкого вреда и даже смерти нападавшему будет правомерным.