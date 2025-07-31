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В России признали законной самооборону при нападении с дубинками

Россияне вправе применять самооборону при нападении с использованием резиновых дубинок. Такая информация указана в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Суд разъяснил, что если нападение прекратилось, но человеку, который защищался, это не было очевидно, то его дальнейшие защитные действия могут рассматриваться как необходимая оборона.

Пояснение всплыло благодаря уголовному делу, в котором признали виновным мужчину, защищавшегося ножом. Он нанес им удары двоим знакомым, которые ворвались к нему в дом. В результате один из них погиб. Известно, что незваные гости избили мужчину резиновыми дубинками, «вели себя дерзко, провоцировали конфликт».

«…Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства», — приводит ТАСС фрагмент документа.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по статье о превышении пределов необходимой обороны, указав, что он использовал несоразмерные виды защиты. Далее в апелляционном суде пришли к выводу, что непосредственной угрозы для обвиняемого не было, и его действия признали умышленным преступлением.

Дело дошло до Верховного суда, тот не согласился с предыдущей инстанцией. В суде указали, что угроза безопасности подтверждается не только самим фактом нападения, но и демонстрацией оружия либо предметов, используемых в качестве оружия.

Отмечается, что судебная коллегия направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Ранее юрист объяснил, за какие действия по самообороне можно попасть в тюрьму. По его словам, если жертва пресекла реальную угрозу и ее действия не были избыточными, то причинение тяжкого вреда и даже смерти нападавшему будет правомерным.