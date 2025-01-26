В России приступили к созданию собственной киновселенной

— Мы подтянули всю имеющуюся у нас фантастическо-приключенческую базу и создали из нее единый мир, — сказал Лукьяненко. — Мы хотим сделать геройскую историю, которая должна уходить корнями в прошлое. На Западе для этого используют комиксовые базы, на них выросли целые поколения. Но у нас комиксы никогда не были особенно популярны. Зато мы читали книги Алексея Толстого, Александра Беляева и других авторов… К сожалению, современная молодежь зачастую этих книг не читала. Но ей все равно известны имена — Аэлита, человек-амфибия Ихтиандр, инженер Гарин. Эти книги были экранизированы, некоторые и сейчас входят в школьную программу или рекомендованы к чтению, то есть остаются в нашем событийном поле. И если мы выстраиваем мир, опираясь на этих героев, то получаем отклик у всех поколений — и у людей старшего возраста, и у молодежи… И мы придумали для них такую киновселенную. Написали историю, создали синопсисы девяти фильмов, работаем над сценариями первых двух.