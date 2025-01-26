В России приступили к созданию собственной киновселенной

Медиафраншизу под названием «Орден Алой звезды» разрабатывает киностудия «Союзмультфильм» совместно с онлайн-кинотеатром Okko и группой сценаристов во главе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Основой нового киномира, нашего ответа американским комиксам, станут произведения русских писателей
Знакомые с детства
— Мы подтянули всю имеющуюся у нас фантастическо-приключенческую базу и создали из нее единый мир, — сказал Лукьяненко. — Мы хотим сделать геройскую историю, которая должна уходить корнями в прошлое. На Западе для этого используют комиксовые базы, на них выросли целые поколения. Но у нас комиксы никогда не были особенно популярны. Зато мы читали книги Алексея Толстого, Александра Беляева и других авторов… К сожалению, современная молодежь зачастую этих книг не читала. Но ей все равно известны имена — Аэлита, человек-амфибия Ихтиандр, инженер Гарин. Эти книги были экранизированы, некоторые и сейчас входят в школьную программу или рекомендованы к чтению, то есть остаются в нашем событийном поле. И если мы выстраиваем мир, опираясь на этих героев, то получаем отклик у всех поколений — и у людей старшего возраста, и у молодежи… И мы придумали для них такую киновселенную. Написали историю, создали синопсисы девяти фильмов, работаем над сценариями первых двух.
Нельзя сказать, что для Лукьяненко эта работа внове: писателю-фантасту, придумавшему не одну вселенную, включая экранизированные «Дозоры», предстояло решить в чем-то новую для себя задачу.
— Здесь не надо было упираться в собственный мир, а попытаться создать некую общую часть на основе советского фантастического мира, подхватив линию нашего прошлого, и аккуратно вывести ее в современность, — продолжает Лукьяненко. — Для меня это особая миссия. Все персонажи знакомы с детства, я рос на этих книжках, и мне хотелось вернуть их в смысловое поле современности.
По словам Лукьяненко, уже проработаны 15 персонажей. Но, как говорит автор, чтобы не огорошить зрителя, они не будут появляться все сразу. К тому же помимо этих классических героев появятся и новые — молодые и самостоятельные.
— Их задача — подхватить эстафету предыдущего поколения, — поясняет он. — Как раз они будут понятны молодому зрителю. Да и старых персонажей мы также постарались несколько изменить, сделать глубже — с большим уважением к авторам. Не может же Аэлита быть злобной предательницей, потому что она умная, красивая и добрая. Ихтиандр никогда не причинит вред живой природе, он сам часть подводного мира… Мы учитываем это, когда додумываем им биографии, истории и характеры. А додумывать приходится: должны же мы рассказать, чем они занимались все эти годы, почему остались молодыми и активными, а не сидят сейчас перед камином в кресле-качалке. Новые герои подхватывают их истории. Где-то действуют совместно со старшими товарищами, где-то они вполне самостоятельны, берут инициативу на себя.
По словам Сергея Лукьяненко, каждый персонаж интересен, но наиболее противоречивым получается инженер Гарин. Он выступает в качестве антагониста нашим героям. Человек он сложный и любопытный, поэтому делать из него однозначного злодея было бы просто скучно.
— Я не думаю, что таких людей много, — продолжает писатель. — У него есть своя судьба, история, своя правда, цель в жизни. В какие-то моменты он становится врагом наших героев, а где-то может действовать заодно с ними, перейдя на сторону добра хотя бы на время.
Не все классические герои будут родом из СССР. В новом мире найдется место для более почтенных персонажей. Это, например, Левша и несколько исторических героев, которые показались сценаристам достаточно фантастичными.
— Исторических личностей мы берем из глубины веков, — рассказывает Лукьяненко. — Например, путешественник и первооткрыватель XVII века Семен Дежнев может быть героем нашей истории, а Юрий Гагарин из ХХ века — нет. Потому что он почти что наш современник. Он настолько для нас реальный, что его сложно представить в выдуманном мире. Зато в него хорошо вписываются сказочные Кощей Бессмертный, Баба-яга, богатыри… Они замечательные, но живут в другом мире — сказочном — и поместиться в нашем не могут никак…
Кипит работа
Сейчас заканчивается подготовительный этап и начинается организационный. Предстоит разработать визуальный ряд, собрать команду операторов, режиссеров, художников-декораторов — всех тех, кто будет переносить созданную на бумаге историю на экран.
— Это огромная тяжелая работа, — констатирует Лукьяненко. — С одной стороны, кино у нас сейчас на подъеме, с другой — востребованы все. У талантливых специалистов просто дикая занятость. И найти режиссеров, привлечь их к проекту невероятно сложно. Они загружены на несколько лет вперед. Но я уверен, что нам удастся это сделать. Со сценаристами мы определились. Я и сам работаю над одним из фильмов.
Мы надеемся, что дети, увидев эти фильмы, заинтересуются их первоисточниками. Как мне кажется, у молодого поколения есть большой интерес к нашему советскому прошлому. Мы, родившиеся в СССР, помним его реальным — со всеми присущими плюсами и минусами, а для молодежи оно уже слегка мифологизировано. Будет здорово взять из нашего прошлого все то, что заслуживает быть взятым, — надо обязательно сохранять наши культурные и социальные достижения.
Сколько стоит
Большой проект выглядит очень затратным. По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, на каждый фильм о новых супергероях планируется тратить по 1−1,2 миллиарда рублей. Дата выхода первого фильма не назначена, но в производство его намерены запустить уже в 2026 году.
КТО ТЫ ТАКОЙ.
Первого супергероя придумали в американском издательстве DC Comics в 1938 году как персонажа комиксов. Им стал Супермен, превратившийся со временем в настоящего киногероя, а супергеройские фильмы превратились в XXI веке в отдельный кинематографический жанр.
КАНДИДАТЫ В СУПЕРГЕРОИ.
«Вечерняя Москва» не удержалась и подобрала своих кандидатов в супергерои. Нам кажется, без них в супергеройской вселенной будет скучно.
Русский
Тот самый ловкий парень из анекдотов про «немца, русского и поляка».
Сестрица Аленушка
Образец самопожертвования и смирения.
Глеб Жеглов
Отличный сыщик, убежденный в правоте своего дела. Но «лес рубят — щепки летят» — это о нем.
Юрий Деточкин
Порицаем нами за интерес к чужому имуществу, но мы хвалим его за то, что старался не для себя.
Мальчиш-Кибальчиш
Защищает Родину, он может не только «день простоять да ночь продержаться», но и стать примером для всех детей.
Штирлиц
Профессиональный разведчик, у него «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».
Мальчик Вовочка
Герой детских анекдотов, остроумный хулиган, молодой представитель «глубинного народа».
РЕПЛИКА.
Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени Горького:
— Формат киновселенных — это мировой тренд, он продиктован способами, которыми современный человек потребляет контент. Мы не только смотрим ТВ и ходим в кинотеатр, но играем в компьютерные игры, слушаем подкасты, смотрим контент в соцсетях, читаем книги и комиксы… Сегодня мало снять фильм или сериал, чтобы привлечь зрителя.
Плеяда классических героев отечественной анимации тоже составляет своего рода вселенную, в которой мы живем десятки лет, воспринимая ее ДНК и ценностные ориентиры.
В предыдущие годы уже не раз предпринимались попытки создать русских супергероев. Но проблема, на наш взгляд, была в том, что созданные образы не были аутентичны для нашей культуры и не имели под собой глубокой платформы, проработанного мира, собственной системы координат. Сейчас, когда наша кино — и анимационная индустрия окрепли, мы готовы к формированию собственной новой мифологии, в основе которой культурный слой, заложенный десятки лет назад. Поэтому когда мы познакомились с проектом писателей Сергея Лукьяненко и Сергея Волкова и увидели в нем глубину, основу для множества историй, форматов, то сразу же решили к нему присоединиться.
Я считаю, что это очень смелый и амбициозный шаг. У нас перед глазами есть успешные примеры. Уверена, что наша киновселенная тоже будет представлена на высоком уровне. Конечно, есть риск, мы можем промахнуться, делая ставку на образы научной фантастики. Но, по нашей гипотезе, эти герои, сюжеты должны храниться где-то на подкорке нашего культурного сознания. В советский период в нашей стране наблюдался настоящий расцвет фантастики. Тогда каждый читал эти книги и увлеченно обсуждал их, они сформировали основу золотого фонда нашей фантастической литературы и стали классикой жанра…
Сейчас на стадии сценарной разработки ищется визуальный стиль, прорабатываются образы. Только после этого станет понятно, кто из актеров может их воплотить. Вообще, хотелось бы, чтобы проект поднял на небосклон новых молодых звезд.
Безусловно, это очень интересный, волнительный и вдохновляющий процесс, и не только потому, что это своего рода сотворение нового мира. Мы оперируем образами, которые создали великие мастера прошлого, которые несут в себе сильный эмоциональный заряд.
Планы грандиозные. Все начнется с игрового кино и продолжится созданием не только анимации, но и компьютерных игр, книг, комиксов и многого другого. Медиафраншиза «Орден Алой звезды» подразумевает мультиформатность. Возможно, с развитием технологий появятся и новые форматы контента, которые мы также будем осваивать.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ.
Вселенная — в литературе — выдуманный писателем-фантастом новый мир, который он населяет различными персонажами. Позже они станут героями и действующими лицами его произведений. Такая вселенная, как правило, масштабна и имеет сложное устройство. Хорошо продуманного мира автору хватит на создание десятков книг. Это позволит читателю дольше не расставаться с полюбившимися героями.