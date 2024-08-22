В России приняли ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию

В мире становится все больше приверженцев ЗОЖ, в том числе тех, кто выбирает растительную продукцию. Это наряду с отсутствием единых требований к веганским и вегетарианским товарам потребовало разработки соответствующего ГОСТа, сообщает Роскачество. В итоге эксперты его разработали, он называется «Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений». ГОСТ разработан с учетом лучших зарубежных практик.