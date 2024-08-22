В России приняли ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию

В мире становится все больше приверженцев ЗОЖ, в том числе тех, кто выбирает растительную продукцию. Это наряду с отсутствием единых требований к веганским и вегетарианским товарам потребовало разработки соответствующего ГОСТа, сообщает Роскачество. В итоге эксперты его разработали, он называется «Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений». ГОСТ разработан с учетом лучших зарубежных практик.
Эксперты рассказали, что на базе Роскачества создадут Национальный центра компетенций развития пищевой продукции на растительной основе. Благодаря этому веганская продукция пройдет сертификацию в подведомственном органе по сертификации, получит маркировку и возможность отдельной выкладки на полках магазинов.
«Мы анонсируем отправную точку полноценного развития рынка альтернативных пищевых продуктов, потому что прогресс невозможен без установления правил и регулирования отрасли», — подчеркнул глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев.
Председатель правления Союза производителей продукции на растительной основе Андрей Волков рассказал, что продукты на растительной основе — это основа для здорового и сбалансированного рациона.
Директор дивизиона HoReCa ГК ЭФКО Федор Могутнов отметил, что темп жизни людей очень изменился. Если раньше требовалось 3 500−4 000 калорий, то сейчас эта цифра снизилась до 2 000. Когда человек ест больше, то он переедает, у него начинаются проблемы со здоровьем. Если же потреблять меньший калораж, то мы недополучим массу минералов и витаминов.
«Растительные продукты могут стать палочкой-выручалочкой для диетологов: продукт богат пищевыми волокнами и белком, в него можно добавлять витамины и минералы, которые позволят сделать рацион сбалансированным», — сказал эксперт.
В следующем году начнется работа по признанию сертификатов, выданных Роскачеством, на внешних рынках. Это облегчит экспорт российской вегетарианской продукции и исключит необходимость прохождения повторной сертификации производителями.
Ранее ученые из США изучили эпигенетические свойства растительной диеты. Оказалось, что она сокращает количество биомаркеров воспалений в крови, улучшает работу сердца и эндокринной системы.