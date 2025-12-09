Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России пригласили Трампа приехать в Крым

Депутат Ивлев пригласил Трампа приехать в Крым.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Леонид Ивлев пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Крым и лично убедиться в красоте полуострова, передает ТАСС.

«Трамп и раньше неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крыма Украине, а сегодня еще раз это подтвердил. Такие оценки вполне позволяют крымчанам пригласить президента США провести полноценный отдых на южном берегу Крыма», — сказал парламентарий.

Он позвал политика посмотреть пляжи Судака и Ялты, Алупкинский и Ливадийский дворцы, пообщаться с местным населением, чтобы еще раз убедиться в собственной правоте.

Ранее Трамп выразил свое мнение о Крыме. «И каждый раз, глядя на карту, я думал: “О, какой же этот Крым красивый. Ух ты!” Он с четырех сторон окружен океаном», — отметил глава Белого дома.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше