В России представили самые популярные слова поэтов

«Специально к этой дате “Литрес” сравнил лексику стихотворных произведений, написанных во времена Золотого и Серебряного века. <…> У обеих групп наиболее ярко прослеживается природная тематика, при этом поэзия начала ХХ столетия более мрачная. Самыми “позитивными” авторами стали Евгений Баратынский и Валерий Брюсов, а Александр Пушкин — лидер по использованию слов с негативным оттенком», — говорится в сообщении.
Поэты Серебряного века чаще использовали лексику, связанную с окружающим миром (5% против 4%), в то время как авторы Золотого века акцентировали внимание на одухотворенной (3% против 2%) и любовной (1,4% против 1%) лексике. Также поэты Золотого века употребляли больше позитивных слов (1,5% против 1,1%), тогда как литература Серебряного века была более мрачной с преобладанием негативной лексики (1,13% против 1,1%).
«Поэты всегда тонко чувствуют реальность и время — отчасти этим можно объяснить больший пессимизм авторов Серебряного века. <…> Предполагаю, что, если мы проанализируем творчество современных поэтов, в топе популярных будут плюс-минус те же темы», —прокомментировала результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Среди авторов Золотого века лидерами по частоте использования тематических слов стали Александр Пушкин, Константин Батюшков и Евгений Баратынский. В Серебряном веке наибольшее внимание к романтике уделяли Марина Цветаева, Валерий Брюсов и Игорь Северянин.
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