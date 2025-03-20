В России представили самые популярные слова поэтов

Поэты Серебряного века чаще использовали лексику, связанную с окружающим миром (5% против 4%), в то время как авторы Золотого века акцентировали внимание на одухотворенной (3% против 2%) и любовной (1,4% против 1%) лексике. Также поэты Золотого века употребляли больше позитивных слов (1,5% против 1,1%), тогда как литература Серебряного века была более мрачной с преобладанием негативной лексики (1,13% против 1,1%).