В России представили образцы школьной формы по новому национальному стандарту

Директор Тверской швейной фабрики Дмитрий Гуменюк добавил, что комплект школьной формы в среднем стоит 13 600 рублей. В него входит полноценный костюм с двумя сорочками. В цену также входит возможность обмена формы в том случае, если ребенок вырос за лето. До 1 сентября родители смогут оформить обмен.