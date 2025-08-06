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В России представили образцы школьной формы по новому национальному стандарту

ГОСТ для формы вступит в силу с 3 сентября 2025 года.

Источник: ТАСС

В России представили новый национальный стандарт для школьной формы, который вступит в силу 3 сентября 2025 года. Образцы одежды были показаны на пресс-конференции в ТАСС.

Как передает корреспондент Daily Storm, стандарт распространяется на основные элементы школьного гардероба: блузки, рубашки, жилеты, пиджаки, жакеты, блейзеры, кардиганы, джемперы, свитеры, водолазки, платья, сарафаны, юбки, брюки и комбинезоны. При этом новые требования не касаются обуви и спортивной формы.

Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Вера Хмырова подчеркнула, что главная цель ГОСТа — обеспечить качество продукции, а не добиться единообразия в одежде школьников.

«Мы не пытаемся всех заставить носить одинаковую школьную форму, ГОСТ на это не направлен. Он направлен на качество этой продукции», — подчеркнула Хмырова.

Она выразила уверенность, что отечественные производители полностью справятся с задачей по обеспечению детей качественной школьной формой.

Директор Тверской швейной фабрики Дмитрий Гуменюк добавил, что комплект школьной формы в среднем стоит 13 600 рублей. В него входит полноценный костюм с двумя сорочками. В цену также входит возможность обмена формы в том случае, если ребенок вырос за лето. До 1 сентября родители смогут оформить обмен.