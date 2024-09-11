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В России предложили запретить квадроберов

Сенатор Совета Федерации России Наталия Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов. Об этом сообщает РИА Новости. По ее мнению, любая субкультура должна быть безопасной для окружающих, но она становится опасной, когда выходит за рамки норм общества.

Источник: Lummy/Pablo Stanley

Сенатор считает, что необходимо сделать так, чтобы подростки увлекались спортом и образовательными занятиями. Косихина утверждает, что субкультура квадроберов травмирует психику и может привести к трагическим последствиям. Поэтому ее необходимо запретить, подчеркивает сенатор.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова объяснила появление субкультуры квадроберов. Игры и переодевания в других людей и существ — это норма для детей, особенно в возрасте до семи лет. Если же подобным увлекаются дети постарше, подростки — это может признаком того, что в свое время ребенок не доиграл в куклы, подчеркнула психолог. Квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Он имеет нечто общее с субкультурой фурри, которая основана на изображении антропоморфных животных. Последователей движения называют квадроберы.