В России предложили запретить квадроберов

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова объяснила появление субкультуры квадроберов. Игры и переодевания в других людей и существ — это норма для детей, особенно в возрасте до семи лет. Если же подобным увлекаются дети постарше, подростки — это может признаком того, что в свое время ребенок не доиграл в куклы, подчеркнула психолог. Квадробика — это новый вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Он имеет нечто общее с субкультурой фурри, которая основана на изображении антропоморфных животных. Последователей движения называют квадроберы.