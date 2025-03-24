Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили выдавать молодым родителям набор для новорожденных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение к министру труда РФ Антону Котякову с инициативой о введении наборов предметов первой необходимости для молодых родителей, ухаживающих за новорожденными.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет… Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни», — говорится в письме.

Как отметил Миронов, набор должен включать все необходимые вещи для ухода за ребенком в течение первого года. Он подчеркнул, что этот период является критически важным для физического развития детей, и нехватка необходимых гигиенических средств может негативно отразиться на здоровье новорожденного. Он убежден, что предоставление такого набора поможет создать оптимальные условия для роста и развития детей в грудном возрасте.

Миронов также напомнил о существующем в Москве и других регионах подарочном наборе «Наше сокровище», который выдается женщинам в роддомах и включает в себя вещи, необходимые для новорожденных в первый месяц жизни, такие как одежда, постельное белье и гигиенические принадлежности. «Точно такая поддержка должна оказываться на федеральном уровне. Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей,» — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов поделился информацией о льготах и выплатах, на которые могут рассчитывать многодетные семьи в 2025 году.