В России предложили выдавать молодым родителям набор для новорожденных

Миронов также напомнил о существующем в Москве и других регионах подарочном наборе «Наше сокровище», который выдается женщинам в роддомах и включает в себя вещи, необходимые для новорожденных в первый месяц жизни, такие как одежда, постельное белье и гигиенические принадлежности. «Точно такая поддержка должна оказываться на федеральном уровне. Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей,» — заключил он.