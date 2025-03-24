В России предложили выдавать молодым родителям набор для новорожденных

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет… Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни», — говорится в письме.
Как отметил Миронов, набор должен включать все необходимые вещи для ухода за ребенком в течение первого года. Он подчеркнул, что этот период является критически важным для физического развития детей, и нехватка необходимых гигиенических средств может негативно отразиться на здоровье новорожденного. Он убежден, что предоставление такого набора поможет создать оптимальные условия для роста и развития детей в грудном возрасте.
Миронов также напомнил о существующем в Москве и других регионах подарочном наборе «Наше сокровище», который выдается женщинам в роддомах и включает в себя вещи, необходимые для новорожденных в первый месяц жизни, такие как одежда, постельное белье и гигиенические принадлежности. «Точно такая поддержка должна оказываться на федеральном уровне. Тем более, предоставление набора снизит финансовую нагрузку на молодые семьи, что крайне важно на фоне роста цен на товары для детей,» — заключил он.