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В России предложили ввести уголовное наказание для магов и тарологов

Уголовное наказание следует ввести для магов и тарологов в России. С таким заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: freepik.com

«Существуют многочисленные случаи, когда жертвы этих мошенников продавали свою недвижимость, и даже были зафиксированы летальные исходы. Мы считаем, что это явление представляет собой теневую экономику, которую можно контролировать только в рамках законодательства», — рассказал Бородин интернет-изданию «Абзац-медиа».

По его словам, тарологи и гадалки являются мошенниками, которые извлекают выгоду из бед и проблем людей. Он также сообщил о намерении обратиться с предложением в Государственную думу и Русскую православную церковь.

В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов выдвинул инициативу о запрете в России платных раскладок карт Таро. Вместе с несколькими другими парламентариями он разработал законопроект, который предполагает полный запрет на рекламу услуг тарологов. По мнению авторов этого документа, предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.

Ранее эксперт поделился мнением, верят ли тарологи в собственные предсказания.