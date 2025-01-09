В России предложили ввести уголовное наказание для магов и тарологов

«Существуют многочисленные случаи, когда жертвы этих мошенников продавали свою недвижимость, и даже были зафиксированы летальные исходы. Мы считаем, что это явление представляет собой теневую экономику, которую можно контролировать только в рамках законодательства», — рассказал Бородин интернет-изданию «Абзац-медиа».