В России предложили ввести уголовное наказание для магов и тарологов

«Существуют многочисленные случаи, когда жертвы этих мошенников продавали свою недвижимость, и даже были зафиксированы летальные исходы. Мы считаем, что это явление представляет собой теневую экономику, которую можно контролировать только в рамках законодательства», — рассказал Бородин интернет-изданию «Абзац-медиа».
По его словам, тарологи и гадалки являются мошенниками, которые извлекают выгоду из бед и проблем людей. Он также сообщил о намерении обратиться с предложением в Государственную думу и Русскую православную церковь.
В ноябре депутат Госдумы Андрей Свинцов выдвинул инициативу о запрете в России платных раскладок карт Таро. Вместе с несколькими другими парламентариями он разработал законопроект, который предполагает полный запрет на рекламу услуг тарологов. По мнению авторов этого документа, предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.
Ранее эксперт поделился мнением, верят ли тарологи в собственные предсказания.