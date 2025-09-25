В России предложили ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров

В частности, по его мнению, целесообразной мерой стало бы введение суточного лимита на банковские переводы в размере не более чем 30 тыс. рублей (переводы свыше лимита должны происходить после верификации в отделении банка или самостоятельного звонка в банк), а также внедрение практики самозапрета на крупные переводы на определённые временные сроки или с обозначенных счетов.