В России предложили ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров

Как пояснил депутат, в последние годы в стране растёт количество преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере банковских и иных финансовых сервисов.
«Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств», — пояснил собеседник RT.
По словам Крупника, старшее поколение из-за мировоззрения и особого советского воспитания относится с большим доверием к людям, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, «служб безопасности», «Центробанка».
«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения особого механизма банковских переводов для пенсионеров и лиц старшего поколения», — говорится в обращении.
В частности, по его мнению, целесообразной мерой стало бы введение суточного лимита на банковские переводы в размере не более чем 30 тыс. рублей (переводы свыше лимита должны происходить после верификации в отделении банка или самостоятельного звонка в банк), а также внедрение практики самозапрета на крупные переводы на определённые временные сроки или с обозначенных счетов.