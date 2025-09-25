Популярные темы
В России предложили ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. Копия обращения на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

Источник: Freepik

Как пояснил депутат, в последние годы в стране растёт количество преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере банковских и иных финансовых сервисов.

«Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств», — пояснил собеседник RT.

По словам Крупника, старшее поколение из-за мировоззрения и особого советского воспитания относится с большим доверием к людям, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, «служб безопасности», «Центробанка».

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения особого механизма банковских переводов для пенсионеров и лиц старшего поколения», — говорится в обращении.

В частности, по его мнению, целесообразной мерой стало бы введение суточного лимита на банковские переводы в размере не более чем 30 тыс. рублей (переводы свыше лимита должны происходить после верификации в отделении банка или самостоятельного звонка в банк), а также внедрение практики самозапрета на крупные переводы на определённые временные сроки или с обозначенных счетов.