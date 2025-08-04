В России предложили ввести срок службы автомобилей

В рамках инициативы предполагается, что после 30 лет эксплуатации машины владельцу придётся сделать выбор — утилизировать транспортное средство или, заплатив за экспертизу, попытаться получить статус классического или раритетного автомобиля. В случае одобрения специалистов, он сможет продолжить его использование.
Предложение об обязательном ограничении срока службы автомобилей впервые было озвучено в 2013 году. Тогда оно касалось малотоннажного коммерческого транспорта. Позднее аналогичная инициатива была выдвинута комитетом Госдумы по промышленности, но не получила дальнейшего развития. В 2021 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров вновь поднял данный вопрос и заявил об актуальности идеи с «возрастным ограничением».