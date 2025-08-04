Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести срок службы автомобилей

В России могут ввести ограничение на эксплуатацию легковых автомобилей старше 30 лет. Как передаёт портал «За рулём», этот возрастной рубеж уже присутствует в ГОСТе, регулирующем статус раритетных и классических автомобилей.

Источник: Юрий Белозеров/ТАСС

В рамках инициативы предполагается, что после 30 лет эксплуатации машины владельцу придётся сделать выбор — утилизировать транспортное средство или, заплатив за экспертизу, попытаться получить статус классического или раритетного автомобиля. В случае одобрения специалистов, он сможет продолжить его использование.

Предложение об обязательном ограничении срока службы автомобилей впервые было озвучено в 2013 году. Тогда оно касалось малотоннажного коммерческого транспорта. Позднее аналогичная инициатива была выдвинута комитетом Госдумы по промышленности, но не получила дальнейшего развития. В 2021 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров вновь поднял данный вопрос и заявил об актуальности идеи с «возрастным ограничением».