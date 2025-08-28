В России предложили ввести «кешбэк» за ЗОЖ с льготами и скидками

«Россиянам, которые отказываются от спиртных напитков и сигарет, а также смогут подтвердить это справкой от нарколога или терапевта, предлагают предоставлять бонусы. В частности, налоговые вычеты, льготные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам, скидки на ОСАГО и каско (в партнерстве с банками и страховыми компаниями)», — сообщает Life.ru.