В России предложили ввести «кешбэк» за ЗОЖ с льготами и скидками

Организация «Зов народа» предлагает ввести компенсации россиянам за то, что те не покупают алкоголь и сигареты. Соответствующее обращение было направлено в Правительство РФ и Госдуму.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Общественники предложили рассмотреть возможность разработки программы «Кешбэк за здоровье», призванной стимулировать здоровый образ жизни через систему финансовой мотивации.

Предполагается, что отказавшиеся от употребления табака и алкоголя граждане смогут получать бонусы.

«Россиянам, которые отказываются от спиртных напитков и сигарет, а также смогут подтвердить это справкой от нарколога или терапевта, предлагают предоставлять бонусы. В частности, налоговые вычеты, льготные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам, скидки на ОСАГО и каско (в партнерстве с банками и страховыми компаниями)», — сообщает Life.ru.

Авторы инициативы отметили, что финансирование проект может получать из акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, а также в рамках национального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Общественники выразили уверенность, что «кешбэк за ЗОЖ» поможет в оздоровлении нации, снижении смертности от заболеваний, вызванных пагубными привычками, и будет способствовать повышению качества жизни.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области рассматривают новые меры пропаганды здорового образа жизни. В торговых залах всех сетевых алкогольных магазинов региона предлагается разместить рисунки детей.

