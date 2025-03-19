В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

По словам Орлова, основная причина таких убытков заключается в частых перекурах, которые отвлекают работников от выполнения своих обязанностей, а также в снижении общей производительности труда. Более того, хронические заболевания, развивающиеся на фоне курения, и высокая смертность, как следствие табачной зависимости, вносят свой вклад в снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 4%, как указано в письме.