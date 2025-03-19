В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», —отметил аналитик в своем обращении к главе Минтруда Антону Котякову.
Он напомнил, что на Съезде российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей.
По словам Орлова, основная причина таких убытков заключается в частых перекурах, которые отвлекают работников от выполнения своих обязанностей, а также в снижении общей производительности труда. Более того, хронические заболевания, развивающиеся на фоне курения, и высокая смертность, как следствие табачной зависимости, вносят свой вклад в снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 4%, как указано в письме.
Эксперт считает, что пристрастие миллионов работников к курению не только наносит ощутимый вред их здоровью, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также причиняет ощутимый вред национальной экономике.
Большинство россиян ведет нездоровый образ жизни. Особенно это касается экономически активных граждан, среди которых распространены курение, чрезмерное употребление алкоголя и недостаток физической активности. Ранее эксперты рассказали о комплексном подходе к здоровью россиян.