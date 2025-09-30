В России предложили ввести «Час здоровья» на рабочем месте

По мнению общественников, это позволит работникам поддерживать физическую активность вне зависимости от вида их трудовой деятельности.
— Длительное пребывание в малоподвижном состоянии, характерное для многих видов работ, а также для профессий, связанных с тяжелым физическим трудом, приводит к ряду серьезных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, а также к нарушениям опорно-двигательного аппарата, снижению когнитивных функций и общему уровню стресса, — указано в обращении.
Для реализации проекта разработан специальный комплекс универсальных упражнений, подходящий людям всех возрастов и уровней подготовки.
Программа предусматривает три варианта внедрения: регулярное включение физкультурных пауз непосредственно в рабочее расписание сотрудников, частичную компенсацию расходов работодателя на спортивные учреждения либо организацию корпоративных тренировок на территории предприятий.
По мнению авторов инициативы, законодательное утверждение программы даст значительный положительный эффект для здоровья населения и экономики страны без существенных затрат бюджета, сообщает Life.ru.
Депутат Госдумы Амир Хамитов ранее выдвинул инициативу по переоборудованию заброшенных городских построек в современные спортивные площадки. Он выразил уверенность, что это поможет эффективно использовать существующую инфраструктуру и создать доступные места для занятий спортом для всех желающих.