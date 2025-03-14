В России предложили ввести ценз оседлости для получения жилья от государства

По словам Якубовского, справедливым будет закрепить требование, чтобы оба супруга в семье имели российское гражданство. Он также предложил установить минимальный срок в пять лет для новых граждан, после которого они смогут претендовать на поддержку. «Мое предложение — пять лет. Кроме того, он подчеркнул, что граждане должны прожить в регионе, где получают выплату, хотя бы три года.