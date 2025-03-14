В России предложили ввести ценз оседлости для получения жилья от государства

Накануне кадры с церемоний вручения ключей от квартир многодетным семьям вызвали широкий общественный резонанс. В Иркутской и Свердловской областях, Хабаровском крае и Татарстане среди получателей льгот оказались мигранты, недавно ставшие гражданами России. Благодаря большому количеству детей они обошли в очереди коренных жителей страны.
Якубовский направил свои предложения вице-премьеру Марату Хуснуллину. «Надо смотреть на ситуацию на земле. Это комплексная проблема, связанная со снижением рождаемости в России и высокой рождаемостью в странах СНГ», — отметил он
По словам Якубовского, справедливым будет закрепить требование, чтобы оба супруга в семье имели российское гражданство. Он также предложил установить минимальный срок в пять лет для новых граждан, после которого они смогут претендовать на поддержку. «Мое предложение — пять лет. Кроме того, он подчеркнул, что граждане должны прожить в регионе, где получают выплату, хотя бы три года.
Эксперт считает, что такие изменения можно внести постановлением правительства, без сложных законодательных формулировок. “На мой взгляд, у нас уже есть деление в этой части, когда мы говорим о гражданстве по рождению и, например, в результате приема в гражданство.”
Якубовский добавил, что не видит проблемы в введении ограничений в интересах российских семей, особенно в свете недавних поправок, одобренных Государственной Думой, которые касаются лишения гражданства за серьезные преступления.
Ранее больше 1,5 тысяч обладателей паспорта России лишились гражданства. Эксперт рассказал ВФокусе Mail, почему необходим отзыв приобретенного гражданства и как мигрант может получить паспорт РФ, даже после совершения преступления.