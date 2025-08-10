В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

«Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей», — рассказал он, добавив, что к этому необходимо вернуться.
По мнению Рыбальченко, за счет этого старшим членам семьи станет проще заселяться куда-то с внуками, а также решать различные вопросы (например, о медицинских операциях). Он считает, что это особенно важно для многодетных родителей, где в воспитании детей участвуют бабушки и дедушки.
«По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются», — сказал член ОП.