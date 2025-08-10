Популярные темы
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

У бабушек и дедушек должна быть возможность вписывать внуков в свои паспорта с разрешения их родителей. Об этом в беседе с ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей», — рассказал он, добавив, что к этому необходимо вернуться.

По мнению Рыбальченко, за счет этого старшим членам семьи станет проще заселяться куда-то с внуками, а также решать различные вопросы (например, о медицинских операциях). Он считает, что это особенно важно для многодетных родителей, где в воспитании детей участвуют бабушки и дедушки.

«По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются», — сказал член ОП.