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В России предложили учредить День артиста: дата выбрана не случайно

Союз театральных деятелей России (СТД) выдвинул инициативу о создании нового праздника — Дня артиста, который планируется отмечать 17 января, в день рождения Константина Станиславского. Об этом сообщил на заседании СТД глава союза Владимир Машков.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

Станиславский, как подчеркнул Машков, является выдающейся фигурой в мире театра, прошедшей путь от любителя до ученого и реформатора искусства. Его вклад в развитие театрального мастерства неоценим, и учреждение Дня артиста станет данью уважения к его наследию, пишет Интерфакс.

Инициатива СТД направлена на восстановление исторической справедливости и поддержку артистов, которые, как отметил Машков, заслуживают внимания и помощи. Союз предлагает театрам и артистам выделять часть своих средств на поддержку коллег.

«Мы планируем, что 17 января 2026 года будет официально объявлено о учреждении Дня артиста, что станет стартом празднования 150-летнего юбилея нашего союза», — добавил Машков. Этот шаг обещает стать важным событием в культурной жизни страны и привлечь внимание к театральному искусству.

Ранее ВФокусе поделился отрывком выступления балерины Мариинского театра на льду.