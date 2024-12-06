В России предложили учредить День артиста: дата выбрана не случайно

Станиславский, как подчеркнул Машков, является выдающейся фигурой в мире театра, прошедшей путь от любителя до ученого и реформатора искусства. Его вклад в развитие театрального мастерства неоценим, и учреждение Дня артиста станет данью уважения к его наследию, пишет Интерфакс.
Инициатива СТД направлена на восстановление исторической справедливости и поддержку артистов, которые, как отметил Машков, заслуживают внимания и помощи. Союз предлагает театрам и артистам выделять часть своих средств на поддержку коллег.
«Мы планируем, что 17 января 2026 года будет официально объявлено о учреждении Дня артиста, что станет стартом празднования 150-летнего юбилея нашего союза», — добавил Машков. Этот шаг обещает стать важным событием в культурной жизни страны и привлечь внимание к театральному искусству.
Ранее ВФокусе поделился отрывком выступления балерины Мариинского театра на льду.