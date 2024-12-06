В России предложили учредить День артиста: дата выбрана не случайно

Станиславский, как подчеркнул Машков, является выдающейся фигурой в мире театра, прошедшей путь от любителя до ученого и реформатора искусства. Его вклад в развитие театрального мастерства неоценим, и учреждение Дня артиста станет данью уважения к его наследию, пишет Интерфакс.