В России предложили составить перечень стратегически значимых лекарств

«Инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. Проект направлен на совершенствование развития здравоохранения и повышение гарантий обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами. Предлагаемые изменения также положительно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку нацелены на устойчивое востребованное производство лекарственных препаратов, включенных в стратегический перечень. Это, в свою очередь, должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий», — пояснил Владимир Груздев.