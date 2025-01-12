В России предложили составить перечень стратегически значимых лекарств

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что проектом федерального закона предлагается законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по утверждению данного перечня, порядка и критериев его формирования.
«Инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. Проект направлен на совершенствование развития здравоохранения и повышение гарантий обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами. Предлагаемые изменения также положительно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку нацелены на устойчивое востребованное производство лекарственных препаратов, включенных в стратегический перечень. Это, в свою очередь, должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий», — пояснил Владимир Груздев.
Председатель Правления Ассоциации юристов России добавил, что производители стратегически значимых лекарственных средств будут получать государственную поддержку, меры которой определит Минпромторг. При этом планируется локализовать в России производство таких лекарств на всех стадиях технологического процесса.
СМИ напоминают, что в конце прошлого года Правительство России продлило действие актов, которые устанавливают упрощенный порядок регистрации ряда лекарств и медицинских изделий. Упрощенные правила будут действовать до конца 2027 года. Решение принято, чтобы избежать дефицита необходимых лекарств.