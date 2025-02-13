В России предложили штрафовать за незаконную зимнюю рыбалку

Около 300 рыбаков на Сахалине оказались на дрейфующей льдине, ее оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали постепенно расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. МЧС начало широкомасштабную спасательную операцию — часть рыбаков уже вернули на берег, однако некоторые отказались эвакуироваться без улова.