В России предложили сделать ЕГЭ добровольным

«Мне кажется, что если речь идет о подготовке инженеров и так далее, то стоило бы параллельно [с изменением порядка поступления в вузы] подумать об изменении отношения к ЕГЭ. Мы многократно вносили законопроекты, один из них сейчас находится в Думе, с возможностью перевода ЕГЭ в добровольный режим», — сообщил Смолин.