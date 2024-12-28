В России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП

Проект предусматривает внесение изменений в статьи 173.1 («незаконное образование юрлица через подставных лиц») и 173.2 («незаконное использование документов для создания юрлица») УК РФ. В случае одобрения законопроекта нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет. При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.