В России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП

Проект предусматривает внесение изменений в статьи 173.1 («незаконное образование юрлица через подставных лиц») и 173.2 («незаконное использование документов для создания юрлица») УК РФ. В случае одобрения законопроекта нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет. При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.
«За период с 2014 года по 2023 год наблюдается постепенная трансформация организационно-правовой формы субъектов предпринимательской деятельности, при которой учащается регистрация индивидуальных предпринимателей», — добавили в правительстве.
Ранее Альфа-Банк запустил удаленное открытие счета для предпринимателей в личном приложении и интернет-банке. Теперь физлица, у которых есть ИП, могут открыть счет для бизнеса через личное мобильное приложение или интернет-банк за несколько минут.