В России предложили публиковать данные об образовании врачей

Согласно информации от компании «Про докторов», которая обратилась в Минздрав РФ, в последнее время наблюдается рост случаев нарушения прав населения со стороны медицинских организаций. Эти организации часто предоставляют недостоверные данные о квалификации и образовании своего персонала. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.