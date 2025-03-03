В России предложили публиковать данные об образовании врачей

Согласно информации от компании «Про докторов», которая обратилась в Минздрав РФ, в последнее время наблюдается рост случаев нарушения прав населения со стороны медицинских организаций. Эти организации часто предоставляют недостоверные данные о квалификации и образовании своего персонала. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Авторы инициативы отмечают, что достоверная информация о врачах уже доступна в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР). Они предлагают предоставить больницам полный доступ к этим реестрам, чтобы предотвратить деятельность лже-врачей.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что существующих мер социальной поддержки врачей и увеличение объемов подготовки кадров недостаточно для решения проблемы нехватки специалистов в медицинской сфере. По его словам, необходимо разработать дополнительные меры для закрепления выпускников после завершения обучения.
Ранее сообщалось, что депутаты намерены обсудить, насколько целесообразно использовать электронное и дистанционное обучение в программах медицинского и фармацевтического образования.