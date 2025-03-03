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В России предложили публиковать данные об образовании врачей

В России предложили открыто публиковать информацию об образовании врачей, чтобы противостоять мошенникам, которые выдают себя за медицинских работников, используя поддельные дипломы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно информации от компании «Про докторов», которая обратилась в Минздрав РФ, в последнее время наблюдается рост случаев нарушения прав населения со стороны медицинских организаций. Эти организации часто предоставляют недостоверные данные о квалификации и образовании своего персонала. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Авторы инициативы отмечают, что достоверная информация о врачах уже доступна в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР). Они предлагают предоставить больницам полный доступ к этим реестрам, чтобы предотвратить деятельность лже-врачей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что существующих мер социальной поддержки врачей и увеличение объемов подготовки кадров недостаточно для решения проблемы нехватки специалистов в медицинской сфере. По его словам, необходимо разработать дополнительные меры для закрепления выпускников после завершения обучения.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены обсудить, насколько целесообразно использовать электронное и дистанционное обучение в программах медицинского и фармацевтического образования.