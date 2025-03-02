В России предложили публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе

Поэтому в инициативе предлагается дать больницам и другим медучреждениям полный доступ к данному реестру. В этом случае удастся избежать многочисленных подделываний дипломов со стороны лжеврачей. Сейчас известно о 305 подобных инцидентах, выявленных на одном из медицинских сайтов. Авторы инициативы ждут ответа от Минздрава.