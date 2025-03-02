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В России предложили публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе

Таким способом можно будет побороться с лжеврачами, которые работают по поддельным дипломам.

Источник: Freepik

По данным SHOT, соответствующее обращение в Минздрав РФ направила компания — учредитель портала «Про докторов». Авторы инициативы отмечают, что выявили проблему нарушения прав граждан со стороны медорганизаций, которые зачастую публикуют неактуальную информацию об образовании и квалификации врачей.

Актуальные же сведения есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР).

Поэтому в инициативе предлагается дать больницам и другим медучреждениям полный доступ к данному реестру. В этом случае удастся избежать многочисленных подделываний дипломов со стороны лжеврачей. Сейчас известно о 305 подобных инцидентах, выявленных на одном из медицинских сайтов. Авторы инициативы ждут ответа от Минздрава.