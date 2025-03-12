В России предложили провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни

Кроме того, Миронов отметил, что инфляция для малообеспеченных граждан составляет полтора раза больше, чем в среднем по стране. «Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Поэтому и разрыв между верхами и низами все больше», — подчеркнул он.