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В России предложили провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение о необходимости проведения кредитной амнистии и контроля за ценами на продукты, чтобы повысить уровень жизни в России.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. <…> Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — заявил он.

По словам Миронова, значительная часть граждан тратит на выплаты по кредитам от 10% до 30% своих доходов, а у четверти населения этот показатель достигает от 30% до 50%. «Заемщики задолжали 1,5 трлн рублей — и это только то, что прошло через суд», — добавил депутат.

Кроме того, Миронов отметил, что инфляция для малообеспеченных граждан составляет полтора раза больше, чем в среднем по стране. «Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Поэтому и разрыв между верхами и низами все больше», — подчеркнул он.

В условиях растущей угрозы мошенничеств и финансовой нестабильности россияне все чаще прибегают к самозапрету на кредитование. Этот новый инструмент, запущенный на портале «Госуслуги», позволяет гражданам ограничить свои возможности по получению кредитов и займов. Ранее эксперты рассказали ВФокусе Mail, как этот механизм может защитить людей от обмана и изменить их подход к финансам.