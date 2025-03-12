В России предложили провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни

«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. <…> Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — заявил он.
По словам Миронова, значительная часть граждан тратит на выплаты по кредитам от 10% до 30% своих доходов, а у четверти населения этот показатель достигает от 30% до 50%. «Заемщики задолжали 1,5 трлн рублей — и это только то, что прошло через суд», — добавил депутат.
Кроме того, Миронов отметил, что инфляция для малообеспеченных граждан составляет полтора раза больше, чем в среднем по стране. «Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Поэтому и разрыв между верхами и низами все больше», — подчеркнул он.
В условиях растущей угрозы мошенничеств и финансовой нестабильности россияне все чаще прибегают к самозапрету на кредитование. Этот новый инструмент, запущенный на портале «Госуслуги», позволяет гражданам ограничить свои возможности по получению кредитов и займов. Ранее эксперты рассказали ВФокусе Mail, как этот механизм может защитить людей от обмана и изменить их подход к финансам.