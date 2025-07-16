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В России предложили отправлять в армию мужчин, которые не ходят на свидания

В Государственную думу направили инициативу о создании реестра неженатых мужчин России. Соответствующее предложение направили главе комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нине Останиной.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В частности, для мужчин, которые не ходят на свидания, неназванные активисты предложили создать «черный список» в рамках Министерства внутренних дел. Согласно инициативе, если не состоящие в браке мужчины не встречались с девушками в течение трех месяцев, их следует направлять на исправительные работы.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!» — прокомментировали свое предложение инициаторы.

Кроме того, авторы инициативы предложили парламентариям принять закон, обязывающий рестораны предоставлять парам бесплатную ночь в гостинице при достижении определенной суммы в чеке.

Напомним, что данная инициатива, направленная на повышение рождаемости в стране, далеко не единственная за последнее время. Ранее экс-депутат Госдумы и предприниматель Виктор Таранин предложил ввести в РФ налог на бездетность для мужчин, которые целенаправленно не заводят детей.

По его словам, в нашей стране насчитывается порядка 30 млн холостяков, которые «привыкли, что все для него делается». Таранин уверен, такая концепция вредит стране и ее пора менять. Первым шагом, как заметил он, могло бы стать введение для холостых мужчин налога на бездетность.

«Если у нас таких людей 30 млн, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы», — заключил Таранин.

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров, комментируя данную инициативу, отметил, что для улучшения демографии в стране необходимо, чтобы государство ежемесячно компенсировало семьям по 60 тысяч рублей за каждого ребенка.