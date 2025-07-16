В России предложили отправлять в армию мужчин, которые не ходят на свидания

В частности, для мужчин, которые не ходят на свидания, неназванные активисты предложили создать «черный список» в рамках Министерства внутренних дел. Согласно инициативе, если не состоящие в браке мужчины не встречались с девушками в течение трех месяцев, их следует направлять на исправительные работы.
«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!» — прокомментировали свое предложение инициаторы.
Кроме того, авторы инициативы предложили парламентариям принять закон, обязывающий рестораны предоставлять парам бесплатную ночь в гостинице при достижении определенной суммы в чеке.
По его словам, в нашей стране насчитывается порядка 30 млн холостяков, которые «привыкли, что все для него делается». Таранин уверен, такая концепция вредит стране и ее пора менять. Первым шагом, как заметил он, могло бы стать введение для холостых мужчин налога на бездетность.
«Если у нас таких людей 30 млн, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы», — заключил Таранин.
Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров, комментируя данную инициативу, отметил, что для улучшения демографии в стране необходимо, чтобы государство ежемесячно компенсировало семьям по 60 тысяч рублей за каждого ребенка.