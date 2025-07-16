В России предложили отправлять в армию мужчин, которые не ходят на свидания

По его словам, в нашей стране насчитывается порядка 30 млн холостяков, которые «привыкли, что все для него делается». Таранин уверен, такая концепция вредит стране и ее пора менять. Первым шагом, как заметил он, могло бы стать введение для холостых мужчин налога на бездетность.