В России предложили ограничить число заказов на маркетплейсах

Свинцов отметил, что у продавцов много затрат на логистику и хранение товаров. Эта финансовая нагрузка возрастает как раз из-за того, что их не выкупают. Например, покупатель заказывает 10 юбок, они едут из Самары в Пензу. Потом он берет из этих 10 юбок только 1 или вообще не берет ничего. Затем вещи едут назад либо в Пензу, либо на какой-то другой сортировочный склад. И за все это платит продавец — владелец юбок. А покупатель никакой ответственности за это не несет. «Сотни тысяч селлеров в ближайший год обанкротятся ровно по этой причине», — спрогнозировал депутат.