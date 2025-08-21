В России предложили ограничить число заказов на маркетплейсах

Такую идею Свинцов озвучил в разговоре с Агентством городских новостей «Москва», комментируя предложение Минэкономразвития РФ ввести отметки для аккаунтов покупателей, которые систематически не выкупают заказы. По его словам, если покупатели только примеряют вещи, но ничего не покупают, то их рейтинг должен снижаться. У них должны быть другие условия для покупки, считает собеседник издания. Например, можно запретить им заказывать более двух или трех товаров.
Свинцов отметил, что у продавцов много затрат на логистику и хранение товаров. Эта финансовая нагрузка возрастает как раз из-за того, что их не выкупают. Например, покупатель заказывает 10 юбок, они едут из Самары в Пензу. Потом он берет из этих 10 юбок только 1 или вообще не берет ничего. Затем вещи едут назад либо в Пензу, либо на какой-то другой сортировочный склад. И за все это платит продавец — владелец юбок. А покупатель никакой ответственности за это не несет. «Сотни тысяч селлеров в ближайший год обанкротятся ровно по этой причине», — спрогнозировал депутат.
По его мнению, нынешняя модель товарооборота, которая действует на маркетплейсах, абсолютно неэффективна. Он считает, что нужно улучшать ИТ-инфраструктуру.
Свинцов подчеркнул, что процесс массового банкротства селлеров уже начался. Так, в прошлом году было зарегистрировано 1,2 млн таких компаний на площадках. Сегодня из них только 700 тысяч активные, а 500 тысяч фактически банкроты.
«В ближайшее время, я думаю, еще примерно половина обанкротятся и уйдут с рынка», — добавил депутат.
Ранее СМИ сообщили, что министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил начать отмечать аккаунты покупателей, которые постоянно отказываются выкупать заказы. В Минэкономразвития готовы рассмотреть эти меры в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.
Тем временем Wildberries начал списывать с покупателей деньги за доставку при низком проценте выкупа.