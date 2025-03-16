В России предложили обязать водителей электросамокатов получать права

Прошлым летом в столице также стартовал эксперимент по снижению скорости самокатов до 20 км/ч на территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где ранее регистрировалось больше всего аварий с СИМ. В остальных районах лимит оставался прежний — 25 км/ч. Кроме того, в столице с этого года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID.