В России предложили маркировать товары возвращающихся западных брендов

Ветров отметил, что в последние месяцы наблюдается так называемое «молчаливое возвращение» западных компаний, которые покинули российский рынок в 2022 году. Копия его обращения к главе Минпромторга Антону Алиханову находится в распоряжении RT.
«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — подчеркнул он.
В связи с этим Ветров предложил рассмотреть возможность введения специальной маркировки для товаров, которые будут официально представлены «вернувшимися» брендами. Эта маркировка должна указывать на их участие в торговой блокаде и изоляции России с 2022 года. «К примеру, на такой маркировке могла бы быть надпись: “Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России”, — говорится в тексте обращения.
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