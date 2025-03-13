В России предложили маркировать товары возвращающихся западных брендов

В связи с этим Ветров предложил рассмотреть возможность введения специальной маркировки для товаров, которые будут официально представлены «вернувшимися» брендами. Эта маркировка должна указывать на их участие в торговой блокаде и изоляции России с 2022 года. «К примеру, на такой маркировке могла бы быть надпись: “Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России”, — говорится в тексте обращения.