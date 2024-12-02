В России предлагают запретить курение на ходу

Депутат отметил, что курение на ходу наносит вред окружающим: это и пассивное курение для прохожих, и загрязнение окружающей среды окурками, и плохой пример для детей. Он уверен, что принятие этой инициативы поможет сделать россиян более здоровыми, а города — чище и комфортнее.