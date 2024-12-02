В России предлагают запретить курение на ходу

Хамитов считает, что такой запрет сделает города более чистыми и приятными для жизни. Он также уверен, что это поможет снизить распространение курения среди молодежи. В своем обращении депутат попросил министра рассмотреть возможность внесения поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».
По словам Хамитова, главная цель — вырастить здоровое поколение. Привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни с ранних лет имеет большое значение, однако вредные привычки, такие как курение, все еще распространены в обществе.
Депутат отметил, что курение на ходу наносит вред окружающим: это и пассивное курение для прохожих, и загрязнение окружающей среды окурками, и плохой пример для детей. Он уверен, что принятие этой инициативы поможет сделать россиян более здоровыми, а города — чище и комфортнее.
Ранее жителей страны предупредили о подорожании сигарет. По мнению эксперта, повышение цен на сигареты часто является одним из факторов, способствующих отказу от курения, особенно среди молодежи и людей с низким доходом.