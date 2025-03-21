В России предлагают лишать свободы на 5 лет за угрозу суверенитету РФ

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ведомство три законопроекта, направленые на защиту суверенитета России и недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая, пишет ТАСС.
Так, по 20 видам преступлений можно будет вынести судебный приговор, даже если обвиняемый по статьям о призывах к терроризму, экстремизму или дискредитации ВС России находится за рубежом.
Кроме того, рассматривается срок заключения до семи лет с возможностью конфискации имущества, полученного преступным путем, «за корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности Международному уголовному суду», подчеркнула Яровая.