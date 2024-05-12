В России празднуют Красную горку, или Антипасху

«Антипасха» — греческое слово: приставка «анти» значит «вместо». Таким образом, речь идет не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику.
Фоминой неделей этот день называется потому, что в Церкви вспоминают о чуде уверения апостола Фомы.
Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).
«После восьми дней, — свидетельствует евангелист Иоанн, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!».
А вот история народного названия — Красная горка — связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.
Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались «красными». Ученые полагают: означать это могло как «красивые», так и «нагретые солнцем».
По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли «горкой»), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.
В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.