В России появятся новые дорожные знаки

ГД: в России появятся новые дорожные знаки с 2026 года.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026-го, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог», — сказал он.

На дорогах появятся указатели:

  • «Вертикальная стоп-линия» — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака;
  • «Глухие пешеходы» — он предупредит водителей о пешеходах с нарушением слуха;
  • также появится знак, рекомендующий скорость на лежачем полицейском, он поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при проезде.

Федяев добавил, что немного уменьшится ширина парковочных мест вдоль дорог.

Парламентарий пояснил, что изменения направлены на снижение «визуального шума» на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.