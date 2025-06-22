В России появится проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок»

Суть инициативы заключается в привлечении технологически грамотной молодёжи для оказания помощи пенсионерам. Молодые добровольцы, чьи контактные данные будут общедоступны, станут своего рода «цифровыми внуками», закрепленными за пожилыми участниками пилотного проекта.
В случае подозрительного звонка пожилой человек сможет предложить звонящему связаться с его «внуком» для подтверждения личности и целей звонка. Организаторы проекта уверены, что большинство мошенников, пытающихся обмануть пенсионеров, откажутся от подобной проверки, тем самым выдав себя.
Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, специалисты по кибербезопасности рекомендуют прибегнуть к тактике «неподходящей жертвы». Суть метода, предложенного управлением по борьбе с киберпреступностью МВД РФ, заключается в том, чтобы создать у злоумышленников впечатление о вашей неинтересности как объекта для обмана. Это, по мнению экспертов, поможет прервать контакт и сохранить ваши средства и персональные данные.