В России появится проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок»

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, специалисты по кибербезопасности рекомендуют прибегнуть к тактике «неподходящей жертвы». Суть метода, предложенного управлением по борьбе с киберпреступностью МВД РФ, заключается в том, чтобы создать у злоумышленников впечатление о вашей неинтересности как объекта для обмана. Это, по мнению экспертов, поможет прервать контакт и сохранить ваши средства и персональные данные.