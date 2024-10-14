В России появится процедура примирения перед разводом. Мнение юристов

В беседе с РБК юрист Олег Силкин напомнил, что в России уже есть процедура досудебного урегулирования при расставании супругов — медиация. Закон о медиации был принят в 2011 году, он подразумевает альтернативную процедуру урегулирования споров между супругами с участием посредника. При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.