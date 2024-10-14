В России появится процедура примирения перед разводом. Мнение юристов

Введение обязательной процедуры примирения супругов перед разводом прорабатывается в Минюсте. Это нововведение поможет не только сохранить большое количество семей, но и снизить нагрузку на суды. Об этом сообщает РБК.
О том, что Минюст разрабатывает законопроект, который вводит обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака, стало известно в начале сентября. Отмечалось, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.
Закон будет разработан в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи, а также «в соответствии с основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В беседе с РБК юрист Олег Силкин напомнил, что в России уже есть процедура досудебного урегулирования при расставании супругов — медиация. Закон о медиации был принят в 2011 году, он подразумевает альтернативную процедуру урегулирования споров между супругами с участием посредника. При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.
Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью. Юрист отметил, что в отличие от медиации новая инициатива подразумевает обязательный поход к семейному психологу, чтобы наладить взаимоотношения супругов.
В свою очередь, юрист Алла Георгиева отметила, что участие психолога должно быть обязательным при реализации примирительной процедуры. Дело в том, что иски о разводе далеко не всегда подаются осознанно и взвешенно — зачастую супруги подают на развод «импульсивно».
Георгиева подчеркнула, что такая практика поможет сохранить большое количество семей. Именно так произошло в Норвегии — там вовлечение посредника в разрешение семейных споров обязательно и уже показало свою эффективность. Позднее эту практику переняли Дания, Ирландия и Швеция.
Помимо этого, по словам юриста, процедура обязательного примирения снизит нагрузку на суды, которые регистрируют иски, а также готовят документы по каждому этапу дела.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (партия КПРФ) поддержала законопроект о выплатах супругам за 20 и более лет брака. Она добавила, что в Год семьи данный законопроект является особенно своевременным и требует особого внимания со стороны представителей власти.
Законопроект о единовременной выплате людям, длительное время состоящим в официальном браке, был внесен на рассмотрение в Госдуму в январе 2023 года. Размер выплат будет установлен в зависимости от продолжительности брака: к 20-летию совместной жизни — 20 тыс. руб., 25 тыс. — к 25-летию брака и далее, соответственно, до 70 тыс. за 70-летие со дня свадьбы.