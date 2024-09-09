В России появится примирительная процедура при разводе. Зачем это нужно

В Минюсте прорабатывается закон, предусматривающий введение в России обязательной процедуры примирения супругов перед разводом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Минюста.
В ведомстве отметили, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти. Закон будет разработан в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи, а также «в соответствии с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект, который вводит обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.
С 2011 года в России действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. При этом сообщается, что процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.
Ранее депутат Московской городской думы Ольга Мельникова предложила ввести налоговые вычеты для супругов, длительное время находящихся в браке: «Тем, кто состоит в браке от 10 до 15 лет, было бы целесообразно ежегодно возвращать 5% НДФЛ, от 16 до 20 лет — 7%, от 21 до 25 лет — 8%. А супругам, отметившим серебряную свадьбу, максимальные 10% налога», — заявила депутат.
До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (партия КПРФ) поддержала законопроект о выплатах супругам за 20 и более лет брака. Она добавила, что в Год семьи данный законопроект является особенно своевременным и требует особого внимания со стороны представителей власти.
Законопроект о единовременной выплате людям, длительное время состоящим в официальном браке, был внесен на рассмотрение в Госдуму в январе 2023 года. Размер выплат будет установлен в зависимости от продолжительности брака: к 20-летию совместной жизни — 20 тыс. руб., 25 тыс. — к 25-летию брака и далее, соответственно, до 70 тыс. за 70-летие со дня свадьбы.
Выплаты за долгий брак в России сейчас существуют, но на региональном уровне и касаются крупных юбилеев (50, 55, 60, 65 и 70 лет супружеской жизни). Такую единовременную выплату производят почти в 20 субъектах страны. Сумма выплаты отличается в зависимости от региона.