В России появится примирительная процедура при разводе. Зачем это нужно

С 2011 года в России действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. При разводе супруги могут обратиться к медиатору по поводу решения вопросов о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. При этом сообщается, что процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.