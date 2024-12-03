В России появится первая в мире женщина-капитан атомного ледокола

Она отметила, что на сейчас в море работают 92 женщины. С 2017 года работницы ФГУП «Атомфлот» стали занимать должности, которые раньше считались только мужскими: инженер-оператор, инженер по радиационной безопасности, электромеханик и судоводитель. Терентьева отметила, что в госкорпорации уделяют много внимания раскрытию потенциала женщин в отрасли, в том числе обеспечивают переподготовку и освоение нескольких профессий.