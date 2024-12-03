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В России появится первая в мире женщина-капитан атомного ледокола

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» в 2025 году представит первую в мире женщину-капитана атомного ледокола. На данный момент в море работает 92 женщины, сообщила ТАСС заместитель генерального директора «Росатома» по персоналу Татьяна Терентьева.

Источник: РИА "Новости"

3 декабря в России отмечается День атомного ледокольного флота.

«Есть все шансы, что у нас будет первая в мире женщина капитан атомного ледокола», — сказала Терентьева. По ее словам, сейчас есть две женщины, занимающие должность старшего помощника капитана. «Это всего лишь шаг до капитана», — отметила она.

Она отметила, что на сейчас в море работают 92 женщины. С 2017 года работницы ФГУП «Атомфлот» стали занимать должности, которые раньше считались только мужскими: инженер-оператор, инженер по радиационной безопасности, электромеханик и судоводитель. Терентьева отметила, что в госкорпорации уделяют много внимания раскрытию потенциала женщин в отрасли, в том числе обеспечивают переподготовку и освоение нескольких профессий.