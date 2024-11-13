В России появится первая школа скрипичных мастеров

Чтобы играть прекрасную музыку, недостаточного одного умения: музыканту нужен инструмент. Именно этот пробел решили восполнить в Ярославле: скоро в этом городе откроют первую школу, где всех желающих будут учить делать скрипки.
О приятной новости для всех скрипачей рассказала «Российская газета». До настоящего момента в России не было учебного заведения, где учили бы мастеров скрипичного дела, пишет издание. Исправить ситуацию решили Елена Терешкова, вице-президент благотворительного фонда Валентины Терешковой, и скрипичный мастер Андрей Шюдтц.
Шюдтц научился мастерить скрипки у отца, свой первый инструмент он сделал в 11 лет, а в 1998 году открыл мастерскую в Кремоне и с тех пор создает новые скрипки, а теперь мастер задумался над тем, чтобы научить ремеслу других.
Школу разместят в помещениях ярославского градостроительного колледжа. По словам организаторов, она откроется уже в феврале 2025 года — оборудование закуплено, в помещениях заканчивается ремонт.
Обучать в ней будут подростков от 12 до 18 лет: на первом этапе ребята научатся работать с деревом, на на втором — создавать скрипки по авторским методикам Андрея Шюдтца, который станет куратором заведения.
«Скрипичный мастер — специальность очень редкая, — рассказал Шюдтц газете, — К сожалению, в России нет таких школ. Поэтому все скрипичные мастера или какие-то самоучки, или где-то учились за границей. Но это очень востребованная специальность, потому что лучшие музыканты, лучшие оркестры находятся в России».
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