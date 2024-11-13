В России появится первая школа скрипичных мастеров

Шюдтц научился мастерить скрипки у отца, свой первый инструмент он сделал в 11 лет, а в 1998 году открыл мастерскую в Кремоне и с тех пор создает новые скрипки, а теперь мастер задумался над тем, чтобы научить ремеслу других.