В России появится новый профессиональный праздник

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Согласно распоряжению Министерству культуры предстоит принять нормативный акт об установлении праздника. Планируется, что День артиста будет отмечаться 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, основателя Московского художественного театра и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского.
Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и исполнителям эстрады.
С инициативой учреждения Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России, актер театра и кино и режиссер Владимир Машков.
В марте правительство утвердило День архитектора. Праздник будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля. Инициатива об этом поступила от Союза архитекторов России и Минстроя, идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.