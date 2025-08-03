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В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День артиста.

Источник: Газета.Ру

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению Министерству культуры предстоит принять нормативный акт об установлении праздника. Планируется, что День артиста будет отмечаться 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, основателя Московского художественного театра и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского.

Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и исполнителям эстрады.

С инициативой учреждения Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России, актер театра и кино и режиссер Владимир Машков.

В марте правительство утвердило День архитектора. Праздник будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля. Инициатива об этом поступила от Союза архитекторов России и Минстроя, идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.