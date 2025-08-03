В России появится новый профессиональный праздник

В марте правительство утвердило День архитектора. Праздник будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля. Инициатива об этом поступила от Союза архитекторов России и Минстроя, идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.