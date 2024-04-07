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В России появится новый праздник

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России появится День работника электронной промышленности, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Freepik

«Новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности — будет отмечаться в первое воскресенье октября», — говорится в публикации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее эту дату в календаре.

С инициативой учредить новый праздник обратился в правительство президент Российской академии наук Геннадий Красников.

В пресс-службе напомнили, что электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.