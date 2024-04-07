В России появится новый праздник

«Новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности — будет отмечаться в первое воскресенье октября», — говорится в публикации.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее эту дату в календаре.
С инициативой учредить новый праздник обратился в правительство президент Российской академии наук Геннадий Красников.
В пресс-службе напомнили, что электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.