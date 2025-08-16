Популярные темы
В России появится новая выплата для семей с детьми

Новая налоговая льгота для семей, где воспитываются два и более ребёнка, вводится с 2026 года. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Источник: Life.ru

Эксперт пояснил, что суть данной меры поддержки — возврат части исчисленного за предыдущий год налога на доходы физических лиц. По его словам, выплата будет доступна работающим родителям двух и более детей при соблюдении ряда условий. Среди требований — возраст детей до 18 лет (или 23 лет для студентов-очников), наличие уплаченного НДФЛ за предыдущий год и отсутствие алиментной задолженности. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Для расчёта выплаты нужно определить разницу между НДФЛ по стандартной 13-процентной ставке и льготной 6-процентной ставке. Подать заявление можно будет в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября 2026 года лично, через МФЦ или портал Госуслуг. Получение этой выплаты не влияет на право оформления других мер социальной поддержки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвинул предложение о запуске новой федеральной программы, направленной на поддержку семей с детьми-школьниками. Инициатива получила название «первосентябрьский капитал». Планируется, что размер финансовой помощи будет варьироваться от 25% до 35% от среднего уровня заработной платы в конкретном регионе, причем сумма будет зависеть от возраста ребёнка. Депутат Нина Останина выразила свою поддержку этой идее. Она отметила, что многие семьи стремятся оздоровить своих детей в летний период, в том числе отправив их на море, что приводит к опустошению семейных бюджетов к осени.