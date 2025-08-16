В России появится новая выплата для семей с детьми

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвинул предложение о запуске новой федеральной программы, направленной на поддержку семей с детьми-школьниками. Инициатива получила название «первосентябрьский капитал». Планируется, что размер финансовой помощи будет варьироваться от 25% до 35% от среднего уровня заработной платы в конкретном регионе, причем сумма будет зависеть от возраста ребёнка. Депутат Нина Останина выразила свою поддержку этой идее. Она отметила, что многие семьи стремятся оздоровить своих детей в летний период, в том числе отправив их на море, что приводит к опустошению семейных бюджетов к осени.