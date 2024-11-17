В России появится единый учебник по информатике

Министр обсудил с ним изучение программного обеспечения. Сергей Кравцов сообщил, что отечественные операционные системы уже активно используются в сфере образования не только как инфраструктурный элемент, но и как средство обучения новым технологиям. Кроме того, ЕГЭ по информатике хотят перевести на отечественные операционные системы.
«Как и по всем общеобразовательным предметам, мы будем работать над созданием единого учебника по информатике. Мы обязательно пригласим вас присоединиться к авторскому коллективу и внести свои предложения по изучению отечественных информационных технологий», — сказал Сергей Кравцов.
Преподаватель Московского государственного лингвистического университета и автор учебников по иностранным языкам Дмитрий Петров спросил министра, можно ли организовать международные олимпиады школьников в рамках взаимодействия по линии БРИКС. На это Сергей Кравцов ответил, что вопрос надо проработать.
Руководитель группы обучения и освоения оборудования Ковровского электромеханического завода Сергей Желобанов спросил насчет развития системы наставничества в следующем году. Министр рассказал, что тему контролирует Минпросвещения России. Он также пригласил Сергея Желобанова посетить федеральный технопарк профессионального образования в Калуге. Там можно ознакомиться с технологиями обучения мастеров.
Преподаватель колледжа «Подмосковье», призер Всероссийского конкурса «Мастер года» 2024 года Светослав Масанин задал вопрос о развитии инфраструктуры системы среднего профессионального образования. На это министр ответил, что в колледжах-участниках федерального проекта «Профессионалитет» планируют сделать капремонт. Работы должны завершить до 2030 года.
К слову о ЕГЭ. В 2025 году школьников ждут по этому экзамену изменения. Ранее мы рассказывали, какие.