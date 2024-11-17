В России появится единый учебник по информатике

Министр обсудил с ним изучение программного обеспечения. Сергей Кравцов сообщил, что отечественные операционные системы уже активно используются в сфере образования не только как инфраструктурный элемент, но и как средство обучения новым технологиям. Кроме того, ЕГЭ по информатике хотят перевести на отечественные операционные системы.